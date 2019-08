Esporte Torcedor do São Paulo cai de arquibancada do Morumbi em jogo contra o Grêmio Iago de Melo Rios caiu do anel superior do estádio e, na queda, acabou atingindo uma são-paulina. Os dois estavam conscientes quando receberam os primeiros atendimentos

Um torcedor do São Paulo despencou da arquibancada superior do estádio do Morumbi na manhã deste domingo, durante a partida entre a equipe paulista e o Grêmio, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e que terminou sem gols. O torcedor caiu do anel superior do estádio e, na queda, acabou atingindo uma são-paulina. De acordo com informações divulgadas na transmis...