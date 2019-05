Esporte Torcedor do Peñarol, Arrascaeta garante comemorar se marcar gol pelo Flamengo Arrascaeta deve estar entre os titulares do técnico Abel Braga pela técnica e, também, por conhecer o futebol do seu país de origem

Torcedor do Peñarol, o meia Arrascaeta garantiu que vai comemorar caso marque um gol pelo Flamengo contra o time uruguaio no duelo decisivo desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu, onde a equipe rubro-negra precisa de um empate para avançar às oitavas de final da Copa Libertadores. "Com certeza. Hoje, estou no Flamengo e tenho que dar o meu melho...