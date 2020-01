Esporte Torcedor do Corinthians, Luan ganha a camisa 7 e se espelha em Marcelinho Carioca O novo atacante da equipe alvinegra recebeu a camisa 7 do ídolo corintiano Marcelinho Carioca. Ele conversou com o ex-jogador antes da apresentação

O atacante Luan voltou a dizer que o acerto com o Corinthians é a realização de um sonho. Contratado do Grêmio por cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) em dezembro, o jogador foi apresentado nesta terça-feira, nos Estados Unidos, onde o elenco alvinegro disputará a Florida Cup. Ele é torcedor do Corinthians desde a infância e teve viralizada uma foto d...