Esporte Torcedor do Atlético é preso por racismo contra jogador do Paraná, em Goiânia Segundo o zagueiro Eduardo, o homem teria feito gestos preconceituosos e chamou o atleta de macaco

Um torcedor do Atlético Goianiense foi preso na noite da última sexta-feira (15), durante o jogo do clube contra o Paraná, no estádio Antônio Accioly, no Setor de Campinas, em Goiânia. Ele teria cometido injúrias raciais contra o jogador Eduardo, zagueiro da equipe tricolor paranaense. Segundo o jogador da equipe do Paraná, o homem teria feito gestos preconceituosos e cham...