Torcedor é espancado na arquibancada do Jonas Duarte; veja vídeo

Uma confusão na torcida organizada do Vila Nova foi flagrada pela FGF TV, na noite desta quarta-feira (22), no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, no empate entre Anápolis e Vila Nova. Um torcedor do Tigre foi espancado. Segundo a Polícia Militar, a confusão foi contida. O homem que aparece na gravação da FGF TV é da torcida organizada do Vila Nova e não regist...