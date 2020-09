Esporte Topo de lista indesejada Até 7ª rodada, Goiás liderava levantamento de casos da Covid-19. Por outro lado, últimos testes não apontaram novos casos da doença

Para os últimos dois duelos na Série A, contra Atlético-GO e Corinthians, o Goiás não contabilizou novos casos positivos de Covid-19 no elenco. Uma situação bem diferente em relação às primeiras baterias de exames realizadas no retorno do futebol. O clube esmeraldino chegou a registrar 26 casos, sendo dez jogadores no dia da partida contra o São Paulo, pela 1ª rodada,...