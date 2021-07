Esporte Top 3 do atletismo, Alison dos Santos quer "fazer história" em Tóquio Brasileiro é um dos favoritos da delegação para a conquista de uma medalha no Japão

O barreirista Alison dos Santos já está no Japão e, em sua estreia nos Jogos Olímpicos, é um dos favoritos da delegação brasileira para a conquista de uma medalha. O atleta de 21 anos sabe do tamanho dessa responsabilidade e, competindo em uma das mais fortes provas de Tóquio-2020, os 400 metros com barreiras, não se acanha em seu objetivo. Alison quer entrar para a h...