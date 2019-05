Esporte Toni Kroos estende contrato com o Real Madrid até 2023 e encerra especulações sobre saída Jogador tinha contrato até 2022 e aumentou para mais uma temporada

Especulado por clubes europeus na janela de transferências internacionais do meio do ano, o meia alemão Toni Kroos acabou com qualquer dúvida nesta segunda-feira (20). O jogador, campeão da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, assinou a extensão de seu contrato com o Real Madrid, que se encerraria em 2022 e agora vai até junho de 2023. "O Real Madrid e Toni Kroos entra...