Esporte Tom Brady mantém domínio na NFL e não dá sinais de que vai parar tão cedo

Pouca gente imaginava que Tom Brady conseguiria realizar o feito que obteve ao sagrar-se pela sétima vez campeão na NFL com a vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Kansas City Chiefs por 31 a 9 no Super Bowl 55, disputado neste domingo (7). A descrença parece ter aumentado ainda mais a confiança do Brady, que cravou com mais força o seu nome na história da lig...