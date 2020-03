Esporte Tom Brady anuncia que deixará o New England Patriots após 20 anos O anúncio de Brady aconteceu por meio de suas redes sociais. Em uma carta, ele também agradeceu ao New England Patriots, seus funcionários e torcedores

O quarterback Tom Brady anunciou nesta terça-feira que não continuará no New England Patriots para a próxima temporada da NFL, a principal liga de futebol americano do mundo. Ele defendeu a equipe por 20 anos e conquistou seis títulos do Super Bowl. Aos 42 anos, Brady não divulgou onde atuará. Anteriormente, já havia rechaçado a ideia de se aposentar. O anúncio de ...