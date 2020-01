Esporte Toloi e Loco Abreu deram dicas para contratações do Goiás Jogadores foram consultados pela direção de futebol esmeraldina para acertos com o meia Daniel Bessa e o lateral direito Juan Pintado

O Goiás consultou o zagueiro Rafael Toloi, da Atalanta, e o atacante Loco Abreu, ex-Botafogo, para buscar informações sobre dois reforços e um alvo da equipe para 2020. O defensor, que foi revelado pelo alviverde, foi procurado pela direção de futebol para comentar sobre o meia Daniel Bessa e o volante Sandro, que negocia com o clube. Já o uruguaio conversou com dirigentes do time goiano sobre o lateral direito Juan Pintado. “...