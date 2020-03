Com a paralisação das competições nacionais e regionais, por causa da pandemia do coronavírus, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Jovair Arantes, propõe negociações e acordos, entre os setores envolvidos com o futebol, para tentar resolver os impasses que estão por vir.

"Todos terão de negociar. Não tem jeito. Se achatar o calendário (do futebol brasileiro), recuperamos mais à frente. No fim do ano, por exemplo, os jogadores poderiam ter 10, 15 dias de férias, para passarem com as festas de final de ano (Natal e Reveillon) com as suas famílias. Outros ajustes também terão de ocorrer entre clubes, atletas, dirigentes. Acho que vamos perder três meses (março, abril, maio), até do ponto de vista econômico. Então, tem de negociar", repetiu o dirigente atleticano.

Ex-deputado federal, Jovair Arantes diz que tem mantido conversações nos meios político e do esporte, mas vê mais "incertezas" do que apontamentos nesses últimos dias, de paralisação quase completa das atividades produtivas e do futebol, no País. Por isso, diz que "os três meses perdidos" vão dificultar o funcionamento dos clubes.

"É uma conta que vai demorar a fechar. Acho que, por exemplo, tentaremos recuperar um mês em junho, outro em julho", previu o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, lembrando que o clube investiu dentro e fora de campo, formou bom elenco, está bem nas competições (Copa do Brasil e Goianão) e, agora, terá de aguardar as definições quanto ao futuro do futebol.

"Acho que o Goianão (2020) não volta mais neste ano. O mais lógico é declarar as posições de cada clube, até o momento, como a colocação final. Declara o Atlético como campeão, e não é porque sou dirigente do clube, assim como poderia ser o Goiás ou outro clube, se estivesse na liderança. Não rebaixa ninguém, sobem os dois melhores da 2ª Divisão (do Goiano 2020) e, no ano que vem, faz o campeonato (Goiano) com 14 times, com duas chaves de sete, rebaixando quatro. Como disse, não há muito a fazer e temos de nos adequar à situação", sugeriu o conselheiro e um dos dirigentes influentes do Dragão.

Em relação à Série A do Brasileiro, Jovair Arantes acredita que ainda há tempo para administrar o futuro da competição, pois está prevista para o início de maio. Como ela não começou e como o futuro dela dependerá das próximas decisões a serem tomadas pela CBF, clubes e outras setores envolvidos, as readequações poderão ser melhor trabalhadas enquanto a paralisação das competições se mantém em vigor.

"Tudo que fizer, agora, é precipitado. Se demitir, é fora de hora. Se contratar, não estará na hora certa. Nós estamos aguardano e temos de continuar assim. Claro, quando voltar, queremos que todos retornem com segurança, pois a preocupação é com a pandemia (coronovírus) e os efeitos dela", apontou o dirigente do Atlético.