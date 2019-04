Esporte TJD agenda julgamento e Pedro Raul pode pegar gancho de um a seis jogos Jogador foi indiciado no artigo 254 do CBJD por ter desferido uma cotovelada no zagueiro Luizão, do Vila Nova. Dirigentes do Tigre também serão julgados nesta terça-feira (9)

O atacante Pedro Raul, que já é desfalque para o primeiro jogo da final do Campeonato Goiano contra o Goiás, pode ficar de fora também do segundo jogo da decisão estadual contra o Goiás. O jogador do Atlético foi indiciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e, se punido, não entrará em campo nos últimos duelos do Goianão. A pena é de gan...