Esporte Titulares voltam, e Flamengo vence Bangu com direito a golaço de Arrascaeta Além do uruguaio, marcaram para o rubro-negro Bruno Henrique e Gabigol

Com quase todos os titulares de volta, o Flamengo venceu o Bangu com facilidade nesta quarta-feira (31), por 3 a 0, pelo Campeonato Carioca. Os gols rubro-negros no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, foram de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. O uruguaio deixou sua marca após dar uma caneta no rival e bater de fora da área. A vitória foi construída com muita t...