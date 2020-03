Esporte Titulares voltam ao Atlético-GO e rival divide CT do clube Para jogo desta quarta-feira (11), a diretoria já iniciou venda de ingressos e faz promoção para as mulheres, que pagam 5 reais

O Atlético-GO finaliza, na tarde desta terça-feira (10), a preparação ao jogo diante do São José-RS, na noite desta quarta-feira (11), no Estádio Olímpico, às 21h30. Os times jogam pela 3ª fase da Copa do Brasil e, a partir de agora, todos confrontos serão com jogos de ida e volta para a definição de vaga à próxima fase do torneio. O segundo e decisivo confronto s...