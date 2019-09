Esporte Titular no Goiás contra o Grêmio, Rangel vai disputar primeiro jogo de Série A Goleiro é o escolhido por Ney Franco para ser o substituto de Tadeu, poupado da partida após ser diagnosticado com uma concussão cerebral

Marcelo Rangel é o substituto de Tadeu para o jogo contra o Grêmio, no domingo (15), em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi o escolhido por Ney Franco após Marcos ter oportunidade de terminar a partida contra o Palmeiras (jogo em que Tadeu teve um choque de cabeça com o meia Zé Rafael), mas acabar falhando em lance que resultou no gol d...