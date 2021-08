Esporte Titular na última partida, lateral do Atlético-GO espera ser mantido no time Arnaldo substituiu Dudu, que apresentou desgaste

Titular no empate de 0 a 0 do Atlético-GO com o Ceará, no domingo passado (8), o lateral direito Arnaldo espera ter deixado boa impressão e continuar no time atleticano, no próximo jogo, contra o Bahia, no próximo domingo (15). Arnaldo substituiu o lateral Dudu, que estava desgastado fisicamente por causa da sequência de jogos. Se for mantido na equipe, sabe que um...