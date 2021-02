Esporte Titular do Goiás, volante sonha em retomar escolinha da família Henrique Lordelo deu primeiros passos no futebol dentro do projeto inaugurado pelo avô e guiado pelo pai no Rio de Janeiro

Revelado nas categorias de base do Goiás, o volante Henrique Lordelo, de 20 anos, se tornou titular do time principal esmeraldino e dá seus primeiros passos no futebol profissional com planos de reconstruir o negócio de família que deu a ele a profissão que exerce e mexe com a história de pessoas muito queridas por ele. Henrique Lordelo é um volante que chegou ao Goi...