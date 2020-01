Esporte Titular do Brasil sub-23, Matheus Cunha é contratado pelo Hertha junto ao Leipzig Atleta defende atualmente a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico da América do Sul na Colômbia

O Hertha Berlin anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Matheus Cunha, que atualmente defende a seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico da América do Sul na Colômbia e pertencia ao RB Leipzig, o líder do Campeonato Alemão. O atacante, de 20 anos, tinha perdido espaço no RB Leipzig e agora se tornou a quarta contratação do Hertha na janela de transfer...