Titular da seleção nos EUA, Ederson vê Alisson à frente para ser melhor do mundo

De volta à seleção brasileira após o título da Copa América, o goleiro Ederson será o titular nos amistosos contra Colômbia e Peru, nesta sexta-feira e na próxima terça, respectivamente, nos Estados Unidos, graças à lesão muscular sofrida por Alisson no primeiro jogo do Liverpool no Campeonato Inglês, no mês passado. Mas o assunto principal da entrevista coletiva do j...