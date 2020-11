Esporte Titular com saída de Edílson, Pintado destaca importância de duelo contra São Paulo Lateral uruguaio espera boa atuação no Morumbi e tem fé na recuperação esmeraldina

Com a saída repentina de Edílson, o lateral direito uruguaio Juan Pintado será titular contra o São Paulo, neste sábado (7), no Morumbi, e espera conquistar uma desejada vitória para reação na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador uruguaio sabe que uma vitória é inadiável. Pintado ressaltou a importância da partida contra o São Paulo, mas frisou que a situ...