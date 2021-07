Esporte Titular absoluto, lateral prevê crescimento do Vila Nova e cobra vitórias em casa Willian Formiga é o jogador de linha que mais atuou pelo time colorado na temporada 2021

O lateral Willian Formiga é um dos poucos jogadores do Vila Nova que são titulares absolutos na equipe colorada. Sem concorrência após a saída de Thiago Carleto e com desempenho regular, o atleta de 26 anos diz viver o melhor momento da carreira com a camisa colorada. Ele é um jogador de linha que mais atuou pelo Tigre na temporada 2021. William Formiga soma 2.792 minutos...