Esporte Titular, Éder espera Atlético-GO reabilitado nos três jogos fora Segundo o zagueiro, não vencer é algo que perturba, mas que também serve como incentivo ao trabalho forte nos treinamentos e à superação em cada jogo

O zagueiro Éder é um dos jogadores do Atlético-GO que atuaram em todos os jogos disputados na retomada do futebol, tanto pela Série A como na Copa do Brasil. No Dragão, Éder, o goleiro Jean, o lateral Nicolas e o volante Edson não ficaram ausentes de nenhuma das oito partidas disputadas até agora nas duas competições. Para o zagueiro, o diferencial da Série A é que t...