Esporte Tite volta a chamar Gabigol em convocação da seleção brasileira para Eliminatórias Outras novidades são dois Lucas, Veríssimo e Paquetá. Lista é para jogos contra Equador e Paraguai

O técnico da seleção brasileira, Tite, anunciou na manhã desta sexta-feira (14) a lista de convocados para os confrontos com Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Líder da competição com quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil encara os equatorianos no próximo dia 4 de junho, em Porto Alegre, e os paraguaios no dia...