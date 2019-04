Esporte Tite vibra com retorno de Neymar no PSG: 'Tempo de recuperação melhor' Atacante voltou aos gramados, domingo (21), depois de ficar parado três meses devido a lesão no pé direito

O técnico Tite demonstrou otimismo em relação às condições de Neymar para a Copa América, que acontecerá no País entre junho e julho. O jogador, que ficou quase três meses afastado dos gramados devido a uma lesão no pé direito, voltou a campo no último domingo pelo Paris Saint-Germain e teve boa movimentação. "Ele já voltou ontem (domingo). Vamos torcer pela evoluç...