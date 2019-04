Esporte Tite verá Renato Augusto na China e jogos Grêmio x Santos e Barcelona x Liverpool Antes de ir à China, Tite estará neste fim de semana na Arena do Grêmio, onde verá o time da casa encarar o Santos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro

A menos de dois meses do começo da Copa América, a comissão técnica da seleção brasileira intensificará a partir deste fim de semana a observação de jogadores visando a convocação para o torneio. Nesta sexta-feira, a CBF divulgou as 16 partidas que serão vistas em estádios nas próximas semanas, sendo que quatro deles contarão com a presença de Tite: Grêmio x Santos, B...