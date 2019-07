Esporte Tite vai anunciar convocados para amistosos da seleção no dia 16 Próximas partidas serão contra Colômbia e Peru

A próxima lista de convocados da seleção brasileira será conhecida no dia 16 de agosto. Nesta sexta-feira, a CBF confirmou que Tite vai anunciar os seus escolhidos às 11 horas, em sua sede, no Rio de Janeiro, para os amistosos com Colômbia e Peru, nos dias 6 e 10 de setembro. Serão os primeiros jogos do time nacional desde a conquista da Copa América. Após jogar seis ...