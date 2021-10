Esporte Tite vê leque aumentar, mas setor criativo da seleção ainda é tormento Apesar do problema, seleção brasileira segue invicta e com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

É um paradoxo. As soluções que Tite encontrou nos jogos recentes para o setor ofensivo da seleção parecem se ampliar. Mas sem uma constância de desempenho coletivo e individual, o técnico vê o leque crescer. Embora o Brasil siga vencendo, não há uma solução definitiva para os problemas ofensivos do líder das Eliminatórias, com 100%, por mais absurdo que pareça. Mas é a re...