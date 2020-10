Esporte Tite tem chance rara e desafios novos no caminho até a Copa do Qatar Seleção brasileira estreia nas eliminatórias contra a Bolívia, às 21h30 desta sexta-feira (9), na Neo Química Arena, em São Paulo

Após quase um ano sem entrar em campo, a seleção brasileira voltará a disputar uma partida na sexta-feira (9). A equipe estreia nas eliminatórias contra a Bolívia, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, com transmissão da Globo e do SporTV. Serão 325 dias desde o amistoso com a Coreia do Sul, realizado nos Emirados Árabes Unidos em 19 de novembro de 2019. ...