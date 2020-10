Esporte Tite se rende a Everton Ribeiro depois de dispensá-lo do Corinthians meia do Flamengo está entre os convocados do time nacional para as partidas contra Bolívia e Peru, pelas rodadas inaugurais das Eliminatórias

Aos 21 anos, Everton Ribeiro não conseguiu convencer Tite de sua qualidade. Aos 31, é uma das armas do treinador no caminho da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O meia do Flamengo está entre os convocados do time nacional para as partidas contra Bolívia e Peru, pelas rodadas inaugurais das Eliminatórias, sexta-feira (9) e terça-feira (13), respectivamente. Ele já hav...