Esporte Tite lamenta empate, mas elogia segundo tempo da seleção e exibição de Renan Lodi Em jogo em que teve um primeiro tempo apático, Brasil saiu atrás e conseguiu empatar com gol de Casemiro

O técnico Tite procurou minimizar o empate por 1 a 1, no amistoso contra a Nigéria, neste domingo (13), em Cingapura. Na entrevista coletiva, o treinador se mostrou satisfeito com o segundo tempo da seleção brasileira. "No segundo tempo tivemos um bom desempenho. Tivemos posse de bola e criatividade. Não adianta ter posse de bola sem criar, mas criamos. Faltou efet...