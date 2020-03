Esporte Tite inicia busca por vaga em segunda Copa com mais de 90 jogadores convocados

O técnico Tite convoca nesta sexta-feira (6), no Rio, os jogadores para os dois primeiros compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, em uma situação bastante confortável em relação aos antecessores no cargo. O único treinador em 40 anos a permanecer no comando da equipe após um Mundial tem a favor no início desta etapa uma experiência de quase quatro...