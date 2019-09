Esporte Tite explica Neymar no banco e critica logística da seleção nos Estados Unidos Técnico da seleção optou por um time alternativo, e alguns dos principais jogadores do time começaram a partida como reservas

Quatro dias depois de enfrentar a Colômbia em Miami, a seleção brasileira entrou em campo contra o Peru, e perdeu por 1 a 0, na noite de terça-feira (início da madrugada de quarta no Brasil), em Los Angeles, com um time alternativo. Por opção de Tite, alguns dos principais jogadores do time como Neymar, Daniel Alves e Thiago Silva começaram a partida no banco de reservas -...