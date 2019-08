Esporte Tite explica convocação de Neymar mesmo sem jogar: 'Não vou prescindir'

Tite mais uma vez mostrou que não pode ficar sem Neymar na seleção brasileira. Cortado às vésperas da Copa América após sofrer lesão de tornozelo, alvo de acusação de estupro no mesmo período e atualmente em litígio com o seu clube, o Paris Saint-Germain, o jogador voltou a ser convocado para a seleção, que no próximo mês fará amistosos contra Colômbia e Peru, nos Estados U...