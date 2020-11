Esporte Tite e filho explicam dificuldades e "taquinho de golfe" contra retranca Treinador da seleção brasileira elogiou o comportamento defensivo da Venezuela, que fez o time brasileiro ter atuação abaixo da expectiva

A seleção brasileira manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar ao derrotar a Venezuela por 1 a 0 na noite de sexta-feira (13), no Morumbi. Apesar da terceira vitória consecutiva, o técnico Tite não passou ileso às críticas pelo fato de o volume ofensivo ter sido inferior em relação aos jogos anteriores, contra Peru (4 a 2) e Bolívia (...