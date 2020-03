Esporte Tite destaca importância do Brasil jogar no Recife: 'Sei da força da torcida' Treinador do Brasil disse que a cidade "traz uma relação com a seleção e com os seus atletas, uma atmosfera que mobiliza muito"

O técnico Tite e o coordenador Juninho Paulista estiveram nesta segunda-feira (9) no Recife para visitar os locais de treinamento da seleção brasileira para ao jogo diante da Bolívia, dia 27 de março, na Arena Pernambuco. A partida é o início da caminhada do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. O treinador escolheu a cidade porque "tra...