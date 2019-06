Esporte Tite descarta Arthur como titular e diz que 'fator Neymar' não influencia seleção Sem volante goiano, técnico da seleção deve optar por Fernandinho no meio-campo

Na véspera da estreia da seleção brasileira na Copa América, contra a Bolívia, o técnico Tite disse nesta quinta-feira que vê o elenco tranquilo e livre da apreensão gerada na torcida pela ausência de Neymar. Apesar do principal jogador ter sido cortado por lesão no tornozelo direito, o treinador explicou que toda a repercussão sobre a saída dele ficam só do lado de f...