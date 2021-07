Esporte Tite critica a Conmebol e diz que vice da Copa América não é terra arrasada Treinador voltou a reclamar das condições dos gramados dos estádios, que foram utilizados na disputa do torneio de seleções

Após o vice-campeonato da Copa América contra a Argentina, que não ganhava um título há 28 anos e se sagrou campeã neste sábado (10), no Maracanã, o técnico Tite voltou a criticar a organização da competição por parte da Conmebol. Queixas sobre a qualidade dos gramados das sedes foram uma tônica do treinador ao longo do torneio. Na madrugada deste domingo (11), ...