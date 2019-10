Esporte Tite convoca seleção para amistosos sem Neymar e jogadores de times do Brasil Técnico decidiu não chamar nenhum atleta que atua no futebol brasileiro

Sem a presença de Neymar e de jogadores do Flamengo e de outros clubes do País, o técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (25) a convocação de 23 atletas para os amistosos da seleção brasileira contra a Argentina, em Riad, Arábia Saudita, e diante da Coreia do Sul, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, nos dias 15 e 19 de novembro, respectivamente, incluindo vários novatos, c...