Esporte Tite convoca seleção brasileira de futebol para as Eliminatórias Os 25 convocados já se preparam para disputas que decidem destino ao Qatar; confira lista de jogadores

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira (24) a seleção brasileira para rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo no Qatar, em 2022. A lista conta com 25 jogadores. O Brasil terá três compromissos em outubro pelo torneio classificatório do próximo Mundial. Primeiro, enfrentará a Venezuela, em Caracas, no dia 7. Depois, duelará com a Colômbia, no dia 10, em...