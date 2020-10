Esporte Tite convoca Paquetá para o lugar de Coutinho na seleção brasileira Paquetá havia sido chamado por André Jardine para os compromissos da seleção olímpica. Ele se junta aos selecionados de Tite após a lesão muscular de Coutinho

Lucas Paquetá está de volta à seleção brasileira. A CBF anunciou nesta terça-feira (27) a convocação do meia do Lyon para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Catar em 2022. Ele substitui Philippe Coutinho, lesionado. Inicialmente, Paquetá havia sido chamado por André Jardine para os compromissos da seleção olímpica. Ele se junta aos selecionados de Tit...