Esporte Tite convoca Gabriel Menino, do Palmeiras, para início da seleção nas eliminatórias Brasil começará sua caminhada rumo ao Mundial do Qatar em São Paulo, na Neo Química Arena, em duelo com a Bolívia, no dia 9 de outubro

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira (18) os jogadores da seleção brasileira para o início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Foi a segunda vez que ele precisou fazer esse chamado, já que a primeira lista foi descartada com a paralisação do futebol pela pandemia do novo coronavírus. A nova relação tem 16 dos nomes que estavam no rol divulgado em mar...