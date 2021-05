Esporte Tite convoca Emerson para o lugar de Dani Alves na seleção brasileira Ex-jogador do Atlético-MG estava na lista da seleção olímpica divulgada pelo técnico André Jardine

O técnico Tite, da seleção brasileira, convocou o lateral direito Emerson, que atuou pelo Betis na última temporada, para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Emerson chega para ocupar a vaga de Daniel Alves, do São Paulo, que foi desconvocado da seleção após sofrer uma lesão no joelho direito. O ex-jogador do Atlético-MG estava na l...