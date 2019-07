Esporte Tite conta com as voltas de Richarlison e Filipe Luís em treino antes de semi Atacante sofreu com caxumba e lateral com dores na coxa esquerda

A seleção brasileira contou nesta segunda-feira com os retornos do lateral-esquerdo Filipe Luís e do atacante Richarlison no treino realizado na Cidade do Galo, em Vespasiano (MG). Os dois participaram da última atividade antes da semifinal da Copa América, contra a Argentina, nesta terça-feira, no Mineirão. Como o trabalho só foi aberto aos jornalistas nos 15 primeiros m...