Esporte Tite concorda com Marcão e aponta racismo estrutural no futebol brasileiro Técnico do Fluminense falou há treinadores negros "altamente capacitados sem oportunidade" e indagou sobre o desaparecimento de nomes como Cristóvão Borges e Andrade, ambos desempregados

Tite ainda exibia cabelos bem pretos e tinha no currículo de treinador apenas uma rápida passagem pelo Guarany de Garibaldi, modesta equipe da Serra Gaúcha, quando chegou para dirigir o recém-fundado Veranópolis Esporte Clube, no primeiro semestre de 1992. Na nova equipe, pediu a contratação de dois jogadores, mas lhe causaram estranheza as reações contrárias aos no...