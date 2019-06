Esporte Tite afirma que Brasil sofreu com nervosismo e cobra: 'Tem de jogar bonito' Segundo Tite, o Brasil precisava ter buscado mais o jogo pelas pontas, no empate sem gols com a Venezuela. Seleção volta a campo no próximo sábado, contra o Peru

O técnico Tite, da seleção brasileira, apontou a ansiedade como vilã para a fraca atuação da equipe no empate por 0 a 0 nesta terça-feira (18) com a Venezuela, em Salvador, pela Copa América. Na opinião do treinador, o time sentiu a pressão de conseguir superar a retranca adversária e terá de melhorar para, na próxima partida, contra o Peru, cumprir a meta estabelecida p...