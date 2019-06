Esporte Tite admite pressão sobre a seleção: 'Quando o resultado não vem, é frustrante' O treinador, no entanto, preferiu não fazer uma autocrítica do seu trabalho à frente da seleção. Segundo treinador, somente depois do fim da Copa América é que será possível realizar esse tipo de avaliação

O técnico Tite admitiu nesta sexta-feira (21), véspera do jogo contra o Peru, pela terceira rodada da Copa América, que a seleção brasileira está pressionada a jogar bem e vencer na Arena Corinthians. O Brasil não vem apresentando um bom futebol e foi vaiada nos dois jogos que disputou até aqui no torneio, no Morumbi e na Fonte Nova. "Quando o resultado não vem, e ...