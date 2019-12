Esporte Times goianos se preparam para disputa da Copinha 2020 Com amistosos e treinamentos quase diários, Atlético, Goiás, Trindade e Vila seguem preparações para maior competição de base do País

Assim como ocorreram nas últimas cinco edições, a Copa São Paulo de Futebol Júnior terá quatro representantes do futebol goiano na maior competição de base do Brasil em 2020. Atlético, Goiás, Trindade e Vila já se preparam para disputa da edição de número 51 do torneio, conhecido por ser uma vitrine para revelação de jogadores. Em 2020, o Goiás participará da Copin...