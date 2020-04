Também na expectativa de quando será possível retomar as atividades, o Goiânia pretende tomar algumas providências assim que elenco, comissão técnica e funcionários voltarem ao trabalho na Vila Olímpica. A primeira delas, conforme explicou o presidente do Goiânia, Alexandre Godói, é fazer os testes rápidos (coronavírus) no grupo que convive na sede do clube - são cerca de 50 pessoas, incluindo atletas.

“É pra trazer uma segurança maior, saber se há alguém infectado, quais as condições de cada um. Nós vamos buscar fazer isso o mais rápido possível”, disse o dirigente alvinegro, também à espera das determinações da CBF quanto aos protocolos de segurança e de saúde que os clubes precisarão tomar. O presidente espera que também sejam viáveis, financeiramente e do ponto de vista de ferramentas, já que o clube tem estrutura básica e simples, para treinos do elenco.

Segundo Alexandre Godói, o clube se propõe a fazer os ajustes, dentro da realidade. O dirigente alvinegro acrescenta outra medida - os atletas não mais ficarão hospedados na Vila Olímpica, como era feito anteriormente, para evitar aglomeração.

“Eles (jogadores) vão morar em hotel e alguns flats. Temos uma logística preparada nesse sentido. Cada um ficará no seu local, para tentar evitar muitos contatos”, frisou o presidente do Galo, ciente de que ter contato é algo inevitável, no dia a dia e no esporte. Isso será feito em relação ao elenco profissional (22 a 24 atletas), mas será preciso resolver o que e como fazer com alguns jogadores da base que também moravam na Vila Olímpica. Quando liberou o elenco, o dirigente constatou que oito atletas da base, oriundos de outros estados, estavam na concentração da sede do clube.

Os protocolos para funcionamento do departamento médico do Galo é algo que o dirigente também aguarda da CBF - o clube tem uma enfermaria, com macas, alguns aparelhos e que funcionava com dois fisioterapeutas, enquanto um médico atendia na Vila Olímpica, segunda e sexta-feira.

Todo o processo de higienização do local terá de ser reordenado a partir dos protocolos, assim como do vestiário, que não tem boxes individuais para atletas. “Sei que algumas medidas são básicas, como uso de luvas, das máscaras. As outras, temos de aguardar”, afirmou. Nos treinos, a Vila Olímpica dispõe de dois campos, nos quais será possível fazer trabalhos alternados, em grupo de atletas. Porém, o dirigente questiona se essa determinação é eficaz nos quesitos técnico e físico.

Azulão

O Goianésia montou estrutura de trabalho do início do ano até setembro. O clube tinha elenco com 29 atletas. A maioria morava em um hotel com quartos individualizados (22 quartos), alugado pelo clube, além de uma casa onde alojava a comissão técnica - os casados alugaram moradias. A questão da moradia será um dos focos do clube, mas questões relativas aos protocolos de saúde no retorno às atividades, dentro da planilha que a Comissão Nacional de Médicos da CBF prepara para prevenção ao coronavírus, também preocupam.

“Sobre a prevenção, os cuidados, achamos válido. Mas é preciso saber se é viável e de onde virão recursos (financeiros) para montar a estrutura”, disse o diretor de futebol do Goianésia Fabrício Leopoldo, preocupado com a disseminação da Covid-19 no município e no Vale de São Patrício.

Segundo ele, o Azulão do Vale tem uma estrutura básica para moradia, treinos, alimentação, transporte e atendimento médico aos atletas. Como a maioria morava no hotel (alugado), mas em quartos separados, será preciso saber como manter o local com condições adequadas de saúde. No local, ainda há uma sala para recuperação de atletas e um restaurante, onde são servidos o café da manhã e as outras refeições diárias. Pode ser preciso mudar essa estrutura. Isso é algo que o dirigente espera. “Antes da paralisação, quando começou a pandemia (coronavírus), determinamos que os atletas não saíssem (do hotel), a não ser para fazer o básico. Mas foi por pouco tempo porque logo foram liberados”, comentou.

Quanto à estrutura do departamento médico, se houver necessidade de se fazer testes rápidos (coronavírus) e medição de temperatura de atletas, o clube não dispõe desse aparato e terá de se ajustar, saber o que custará e quem custeará o investimento.

O Goianésia dispõe de três médicos - dois ortopedistas e um clínico geral - e recorre a uma clínica de fisioterapia na recuperação de jogadores. Todos os protocolos de segurança dos profissionais de saúde (luvas, máscaras especiais) para o atendimento aos jogadores também terão de ser adaptados. “Sabemos que melhora, oferece mais segurança, mas tudo tem de adequar à realidade do clube”, citou o dirigente do Azulão.

O Goianésia usa quatro campos para treinos, incluindo o Estádio Valdeir José de Oliveira. Nesse caso, Fabrício Leopoldo entende que será possível fazer treinos em grupos reduzidos e em rodízio de horários, mas manter fechados os vestiários desses locais e ter boxes individualizados é uma realidade distante. Outra situação é que os atletas vão aos treinos em veículos disponibilizados pelo clube , como vans. Nesse caso, a logística de transporte também teria de sofrer alterações.

Em contato com a reportagem, o Crac não comentou sobre as adaptações que vai precisar fazer.