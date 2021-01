Esporte Time misto do Atlético-GO goleia Sinop-MT na estreia na Copa Verde Equipe goiana vai pegar o Brasiliense na próxima fase, as quartas de final, por uma vaga na semi do torneio regional

Em ritmo de treino e sem muitos problemas, o Atlético-GO goleou o Sinop-MT por 5 a 1, na tarde desta segunda-feira (25). Disputada no Estádio Antônio Accioly, a partida marcou a estreia do Dragão na Copa Verde. Como o clube disputa a Série A do Brasileiro e jogou domingo (24) com o Fortaleza, também no Antônio Accioly, a comissão técnica atleticana fez opção por escalar e...